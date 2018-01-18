Виктор Козлов: "Серьезно настраивали ребят на матч с "Югрой"

Главный тренер "Металлурга" Виктор Козлов после победы над "Югрой" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда серьезно готовилась к сопернику. "Магнитка" одержала вторую победу подряд и идет на втором месте в турнирной таблице "Востока".

– Готовились к этому матчу, знали, что "Югра" сейчас хорошо играет, – цитирует сайт "Югры" Козлова. – Команда была на ходу за исключением игры с "Трактором", где неудачно выступили. Мы серьезно настраивали ребят. До второго гола, который забили в пустые ворота, игра была напряженной. "Югра" хорошо атаковала и оборонялась, создала нам много трудностей. Я доволен, как ребята отыграли в обороне, помогли Илье Самсонову сыграть "на ноль". Очень важные для нас три очка.