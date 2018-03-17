Виктор Козлов: "Самсонов неплохо сыграл в третьем периоде матча с "Ак Барсом"

Главный тренер "Металлурга" Виктор Козлов после поражения от "Ак Барса" (1:4, 1-1) во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина подчеркнул, что соперник воспользовался ошибками, которые допустила его команда в начале встречи. Третья игра серии пройдет в Магнитогорске во вторник, 20 марта.

- Хороший матч был. В начале допустили пару ошибок, чем соперник и воспользовался, - приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Козлова. - Будем разбираться и готовиться к следующему матчу.



- Зимой вы с "Ак Барсом" произвели обмен Ярослава Косова на Андрея Чибисова. Довольны ли вы приобретением?

- Мы считаем, что мы выиграли в этом обмене. "Ак Барс" тоже приобрел хорошего игрока. Это был равноценный обмен.



- С чем связана замена Василия Кошечкина? Травма или дали отдохнуть?

- Мы дали поиграть Самсонову. Он неплохо сыграл в третьем периоде, поймал несколько бросков.