Виктор Козлов: "С такой командой, как СКА, непозволительно ошибаться в своей зоне"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов считает, что его команда проиграла СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ из-за того, что соперник воспользовался предоставленными шансами. Также специалист посетовал на то, что его подопечные не смогли реализовать созданные моменты.

– Соперника с победой. Что касается анализа нашей игры – непозволительно с такой командой, как СКА, ошибаться в своей зоне, - цитирует официальный сайт "Металлурга" Козлова. - Это хоккей, это процесс. Будем анализировать и пытаться исправить ошибки.

– Сегодня не был заявлен Береглазов. Почему?

– Алексей немного приболел, поэтому не смог принять участие в матче.

– По первым двум периодам, несмотря на то, что проигрывали по броскам, было ощущение, что команда ждала своего шанса. Почему не получилось в третьем периоде?

– Согласен. Опять же – с такой командой как СКА – нужно терпеть, не совершать ошибок и реализовывать свои моменты, которые там редко, но создаются. И что привело к голу? Нельзя ошибаться, нельзя давать шанса в своей зоне. У них хорошие игроки, они удачно воспользовались моментом.