Виктор Козлов: "С таким соперником как "Автомобилист" нам нужно быстрее переходить из обороны в атаку"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов после четвертого матча серии четвертьфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ против "Автомобилиста" (1:2) отметил невынужденный характер ошибок команды, а также проблемы перехода из обороны в атаку.

– Играли неплохо. Были моменты забить, но у нас не получилось – вратарь "Автомобилиста" хорошо сыграл. Допустили пару ошибок, которыми и воспользовался соперник. Послезавтра мы играем в Екатеринбурге. Новая игра, новый бой. Поэтому готовимся к послезавтра.

– Сегодня бросилось в глаза обилие брака в передачах, много ошибок в обороне. Это как-то будет исправляться в следующих матчах?

– Будем смотреть видеозапись матча, анализировать матч. Будем исправлять ошибки, которые, в принципе, сами же и создаем. Сами себе усложняем жизнь. Есть проблемы, связанные с задержкой перехода из обороны в атаку, то есть с таким соперником как "Автомобилист", который неплохо играет в средней зоне, нам нужно быстрее переходить из обороны в атаку. (Юрий ШИРИНКИН)