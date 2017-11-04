Виктор Козлов: "Как команда восприняла отставку Воробьева? Жизнь продолжается"

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов после победы своей команды над "Автомобилистом" 3:2 (ОТ) остался доволен результатом и похвалил своих хоккеистов за проявленный характер.

- Хочу поблагодарить ребят за предельную самоотдачу, - сказал Козлов. - Все пластались в обороне, ложились под шайбу. Самоотверженно сыграли в меньшинстве. Хорошая командная победа.

- Как команда восприняла отставку Воробьева?

- Это всегда неприятно, когда кто-то уходит из команды. Но это жизнь и она продолжается.

- Как долго вы будете работать с приставкой и.о. И был ли разговор с руководством по этому вопросу?

- Руководство решит, разговора пока не было.

- Когда к команде присоединится Крис Ли?

- После паузы на Евротурнира. (Алексей МАКСИМОВ)