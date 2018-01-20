Виктор Козлов: "Авангард" преподнес "Магнитке" хороший урок"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов разочарован поражением от "Авангарда" (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, соперник преподнес "Магнитке" хороший урок.

– "Авангард" – с победой! Очень хороший урок нам сегодня преподнесли, – начал Козлов. – В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за то, что поддерживали нас до конца, помогли нам забить третий гол в большинстве, гнали команду вперед. Обидно то, что через тридцать секунд после этого мы пропустили и пропустили еще сразу после этого. Но жизнь продолжается, будем анализировать ошибки. У нас следующая игра послезавтра. Готовимся к ней.

– Что случилось с командой в первом периоде, когда проиграли по броскам 6-19?

– Мы вроде начали неплохо – у нас первый отрезок получился хороший, но после этого ребята стали академично как-то играть. Просили бросать, лезть на ворота. Видимо, туда нас соперник туда не пускал и мы попытались по периметру наигрывать какие-то красивые комбинации вместо того, чтобы быть агрессивнее, больше нацеленными на ворота. Делаем выводы. У нас следующая игра послезавтра и мы попытаемся сыграть более агрессивно.

– После матча в Ханты-Мансийске, где Илья Самсонов успешно сыграл на "ноль", вы решили поставить Василия Кошечкина. Это так запланировано было?

– Да, это было так запланировано. Илья провел очень хороший матч в Ханты-Мансийске, но Василий у нас тоже хороший вратарь, первый вратарь. Сегодня был очень важный матч для нас, поэтому Василий занял место в воротах. Мы ему доверяем. (Юрий ШИРИНКИН)