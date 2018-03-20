Виктор Козлов: "Ак Барс" не прощает за ошибки, с таким соперником надо играть на 110 процентов"

Главный тренер "Металлурга" Виктор Козлов после поражения от "Ак Барса" (2:5) в третьем матче Восточной конференции Кубка Гагарина отметил, что соперник удачно реализовал свои моменты. Он также добавил, что с казанцами надо играть не на 100, а на 110 процентов.

– Соперник удачно реализовал свои моменты. У нас тоже была возможность забить голы, но голкипер сыграл хорошо, сделал пару хороших сейвов. Завтра важный матч, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Козлова.

– С чем связаны быстрые пропущенные голы?

– Соперник не прощает за ошибки. С таким соперником, как "Ак Барс", надо играть не на 100, а на 110 процентов.

"Магнитка" уступает в серии со счетом 1-2. Следующий матч пройдет завтра, 21 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени.