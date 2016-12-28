Виктор Комаров: "Шансы на плей-офф у "Лады" еще есть"

Нападающий "Лады" Виктор Комаров после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Салаватом Юлаевым" (6:4) отметил важность результата. По его словам, после забитых голов команда расслабилась.



– Очень важная победа, до этого все проигрывали в одну шайбу. Нужно было порадовать болельщиков перед Новым годом, – цитирует Комарова пресс-служба клуба. – Вышли полностью заряженными на победу, а когда реализовали свои моменты, немного расслабились, пропустили ненужные голы и создали интригу в матче. Но в итоге добились положительного исхода. Вроде играли на очень приличном уровне и с ЦСКА, и со СКА, а потом вышли на "Северсталь" и не показали ничего толком, очень плохо сыграли. Очень важно было сегодня победить. Шансы на плей-офф еще есть, будем бороться и стараться попадать в восьмерку.