Виктор Бобров: "Спартак" заслужил победу, но сам ее упустил"

Нападающий "Спартака" Виктор Бобров после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского "Динамо" (2:3 Б) отметил, что его команда заслужила победу. Он посетовал на то, что красно-белые не смогли реализовать свои моменты, передает из Лужников корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– "Спартак" настраивался на дерби с "Динамо" – это принципиальный матч, – сказал Бобров. – Во втором периоде мы отдали инициативу сопернику, а в третьем – немного неправильно сыграли в концовке.

– Шайба в раздевалку и 10-минутный просмотр сильно выбили из колеи?

– Не могу сказать, что выбило. Всегда неприятно пропускать в концовке.

– Был повод брать просмотр?

– У меня нет сомнений в тренерском решении.

– "Спартак" больше заслуживал победу, но сам ее упустил?

– Да. Так и есть. Мы очень хотели победить. Были моменты, надо было их использовать.