Виктор Бобров: "Речи о плей-офф не идет, но "Спартаку" нужно переломить ситуацию"

Нападающий "Спартака" Виктор Бобров после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:6) отметил, что его команде необходимо хорошо провести концовку сезона, несмотря на потерю шансов на выход в плей-офф. По его словам, следующее дерби с армейцами команда будет проводить "от ножа".

- Разгромное поражение в дерби можно назвать закономерным или от "Спартака" еще и отвернулась удача?

- Удачу нужно заслужить. Да, у нас были моменты, например, много раз играли в большинстве, но забить ничего не удалось. За исключением эпизода, когда Глазачев "размочил" счет. Армейцы просто успешнее реализовывали свои моменты.

- После длительной серии поражений "Спартак" фактически потерял шансы на выход в плей-офф. Как в такой ситуации находить в себе силы и эмоции играть в хоккей?

- Нам нужно просто переломить эту ситуацию. Сейчас речь идет не о плей-офф. Понятно, что здесь уже все. Эта серия поражений действительно на нас давит, уже таким дамокловым мечом висит над всеми спартаковцами, и с каждой игрой ощущения все хуже и хуже. Поэтому необходимо найти в себе силы, желание и эмоции, чтобы изменить ситуацию и хотя бы концовку регулярного чемпионата провести достойно.

- "Спартаку" на самом финише регулярного чемпионата предстоит еще одно дерби с ЦСКА. Можете пообещать, что на этот поединок выйдет с таким же боевым настроем, как было в сегодняшнем матче?

- Конечно, мы будем настроены. Нужно выходить и биться "от ножа". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)