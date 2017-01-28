Виктор Бобров: "Приятно, что люди идут на "Спартак", несмотря ни на что"

Нападающий "Спартака" Виктор Бобров после победы над "Северсталью" (3:2 ОТ) отметил, что теперь команда будет играть не за плей-офф, а чтобы вернуть веру болельщиков. Красно-белые в этом матче прервали серию из десяти поражений подряд.

- Понятно, что мы уже играем не за плей-офф, а чтобы вернуть веру болельщиков и в самих себя. В некоторых прошлых матчах мы вели даже ни в одну шайбу, но нам не удавалось удержать преимущество, и команда проигрывала. Может, до конца не верили, не знаю. Каждое поражение уже сидело внутри.

- А сегодня довольны результатом?

- Хотелось, конечно, выиграть в основное время, но чуть-чуть не дотерпели.

- Показалось, что игра в овертайме в формате три на три - это другой вид спорта.

- Иногда мы так играем на тренировках, особенно после выходных. Единственное, здесь мы действуем с двумя нападающими и защитником. Нравится ли мне новый формат? Я особо и не играю в овертайме. Наверное, посвободнее на площадке, побольше пространства и места для маневра. Если обыграл одного соперника – уже получаешь преимущество.

- Сегодня на трибунах собралось очень много народу. Были удивлены?

- Конечно, приятно, что люди приходят на стадион и несмотря ни на что болеют за нас. Хотелось уже переломить ситуацию и победить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)