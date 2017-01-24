Виктор Бобров: "Было заранее понятно, что скажут нам болельщики "Спартака"

Нападающий "Спартака" Виктор Бобров после поражения от ЦСКА (1:6) отметил, что разговор с болельщиками перед матчем прошел нормально. Фанаты встретились с игроками команды и в грубой форме высказали им свои претензии. КХЛ позже выступила с заявлением, в котором осудила такие действия болельщиков.

- Накануне дерби с игроками "Спартака" встретились болельщики. Вы приветствуете такую форму общения с фанатами?

- Ну да, они пришли и поддержали нас.

- Это помогло игрокам "Спартака" лучше настроиться на дерби?

- Да, болельщики высказали свои пожелания и соображения по поводу нашей игры. Хотя заранее было понятно, что они скажут. Мы и сами это осознаем, просто болельщикам нынешняя турнирная ситуация "Спартака" тоже небезразлична. Так что в целом нормальная встреча была.

- А вот КХЛ в своем заявлении выразила категорическое несогласие формой этой встречи. На ваш взгляд, ненормативная лексика в общении с болельщиками допустима?

- Я не буду комментировать прозвучавшие на этой встрече нецензурные выражения. Ни для кого не секрет, что практически каждый взрослый человек в нашей стране в той или иной степени употребляет матерные слова. Поэтому ничего страшного в этом нет. Повторюсь, по сути, мы с болельщиками поговорили нормально, был обычный диалог. А КХЛ вправе делать те заявления, которые считает нужными. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)