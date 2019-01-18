Виктор Антипин: "В КХЛ "Магнитка" способна обыграть любого"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Виктор Антипин заявил, что его команда способна обыграть любого. Следующим соперником "Магнитки" по КХЛ будет "Барыс".

– В КХЛ мы способны обыграть любого, в том числе и ЦСКА, – цитируют "Известия" Антипина. – Если доведется играть в плей-офф, то шансы на успех у "Магнитки" точно будут.

– Этот ЦСКА отличается от той команды армейцев, которую вы обыграли в финале Кубка Гагарина – 2016?

– Сейчас это более мастеровитая команда. И в то же время она сохранила ту агрессию и скорость, что у нее были при Дмитрии Квартальнове. Но при Игоре Никитине у ЦСКА немножко другие игроки, поэтому армейцы в атаке показывают более комбинационный хоккей. При этом, как и раньше, строго играют в обороне.