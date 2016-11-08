Виктор Антипин: "С приходом Назарова "Нефтехимик" стал играть в тело"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Виктор Антипин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (2:1 Б) отметил, что команде было очень непросто доставлять шайбу в зону соперника. По словам 23-летнего игрока, с приходом Андрея Назарова на пост главного тренера "Нефтехимик" стал играть в тело и наносить больше бросков.

– Непростая игра получилась, – приводит пресс-служба "Магнитки" слова Антипина. – У соперника поменялся тренер, команда быстрая, агрессивная, играли активно. Поэтому тяжело было выходить из зоны и доставлять шайбу в зону соперника. С приходом Назарова они стали играть в тело, без прокатов, больше наносить бросков.

– Но сегодня "Металлургу" еще и катастрофически не везло. Согласны ли с этим, ведь моментов было много?

– Да, может быть. Были моменты. Но и мы сами не очень хорошо сыграли, у нас были ошибки, получали частые контратаки. Надо чуть перестроиться.

– Насколько успели восстановиться после поездки в сборную?

– Да все нормально, успел. В эмоциональном плане – всегда приятно выигрывать, так что настроение хорошее. Теперь будем продолжать выигрывать здесь.