Виктор Антипин: "Не мог упустить шанс поиграть в НХЛ"

Защитник сборной России Виктор Антипин, в минувшем сезоне выступавший за магнитогорский "Металлург", не считает, что добился всего в КХЛ. При этом он подчеркнул, что не мог упустить шанс попробовать свои силы в НХЛ. Ранее сообщалось, что хоккеист, разорвавший контракт с "Магниткой", перейдет в "Баффало".

- Пока я не подписал контракт с "Баффало", чтобы на чемпионате мира не забивать голову, не тратить эмоции. Сейчас уже займусь этим вопросом, - приводит "Р-Спорт" слова Антипина. - Появился шанс уехать, упускать нельзя его. Будет ли он у меня через год, если я останусь, никто не знает.

Я еще молод, шанс сыграть на Олимпиаде будет. Не могу сказать, что всего добился в КХЛ, дело не в этом. Просто хорошее предложение получил, во мне заинтересованы.

С "Магниткой" мы хорошо разошлись, там отличное руководство, и мы спокойно договорились. Вообще никаких проблем, все хорошо получилось, могу только теплые слова сказать. Уверен, что "Магнитка" не просядет, пускай кроме меня уходит и Леша Береглазов, и Крис Ли, но там отличный тренерский штаб, и молодежь подрастает хорошая, так что все у них получится.