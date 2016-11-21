Виктор Антипин: "Может быть, я вообще в НХЛ не поеду"

Один из самых надежных защитников российского чемпионата, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга" Виктор Антипин подчеркнул, что решит отправится в НХЛ, только когда будет полностью к этому готов. Он не 23-летний хоккеист не исключил, что не поедет за океан вовсе.

– Никита Зайцев уехал в Северную Америку и просто блестяще начал карьеру в НХЛ.

– Я понял о чем вы. Конечно же, я думал о том, чтобы отправиться за океан, но не скажу, что размышляю об этом целыми сутками. Просто не люблю строить планы так далеко. Может быть, я вообще никуда не поеду.

– Ой.

– Может быть, поеду все-таки. Но только когда пойму, что полностью готов. Плюс хотелось бы найти команду, где бы на меня рассчитывали, где бы видели меня в составе.

– "Торонто" обхаживал Никиту последний год.

– А у меня такого нет. Если и есть какой-то интерес, то я об этом не знаю. Может быть, агент в курсе, но если бы было что-то конкретное, то мне бы сказали. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Антипина