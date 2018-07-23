Виктор Антипин: "Хотел вернуться только в "Металлург"

Защитник Виктор Антипин, вернувшийся в магнитогорский "Металлург" после одного сезона в "Баффало" сказал, что не рассматривал предложений от других клубов КХЛ. Соглашение игрока обороны с "Магниткой" рассчитано на три года.

– Эмоции у меня самые положительные – рад, что вернулся домой, – цитирует официальный сайт клуба Антипина. – Приехал в родной клуб, где мне все знакомо. Очень соскучился по городу и команде. С оптимизмом смотрю в предстоящий сезон.

– Этой весной ходило много слухов насчет вашего будущего. Насколько мы понимаем было три варианта: искать новый клуб за океаном, возвращаться в "Магнитку" или вернуться в КХЛ, но в другой клуб. Все имели быть место для раздумий, или возвращение в Магнитогорск было уже твердым решением?

– На самом деле вариантов было всего два: либо оставаться и ждать какие-то предложения за океаном, либо возвращаться в Магнитогорск. Другие варианты с командами КХЛ я даже и не рассматривал.

– Правда ли, что весной за вами охотились другие топ-клубы КХЛ? Например, как оценить слова того же Даниса Зарипова, который через СМИ недвусмысленно намекал на желание "Ак Барса" видеть в своих рядах защитника Антипина?

– (улыбается) Мы просто разговаривали с Данисом Зариповым как-то на эту тему. Но никаких конкретных предложений не поступало. Просто СМИ как-то подхватили слова Даниса про Казань. Так и родился слух о возможном переходе туда. Повторюсь: никаких переговоров не вел, хотел вернуться только в "Металлург".

– Когда начались первые контакты с руководством "Металлурга" о возможном возвращении?

– Примерно по срокам – конец апреля и начало мая. У меня в НХЛ сезон закончился пораньше, чем у команды "Баффало", из-за травмы – было время все обдумать. От американского клуба никаких разговоров о моем будущем не последовало. Я не хотел ждать 1 июля, когда откроется трансферный рынок в НХЛ. Не хотелось в подвешенном состоянии находиться. Вот весной и решил – хочу вернуться в "Магнитку".

– Теперь новый контракт с "Магниткой" – это было ваше личное желание заключить длительное соглашение, или больше желание клуба сохранить ведущего защитника на ближайшие сезоны?

– Мне захотелось стабильности: много играть, снова побеждать с родной командой. Уже никуда не дергаться. Поэтому мне хотелось заключить долгосрочный контракт. Приятно, что клуб тоже был заинтересован в том, чтобы я вернулся.