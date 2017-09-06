Виктор Александров: В матче с "Магниткой" "Адмирал" показал характер"

Нападающий "Адмирала" Виктор Александров после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (2:4) подчеркнул, что дальневосточники показали хорошую игру. Отметим, что в минувшей встрече форвард набрал два очка по системе "гол + пас".

– По сравнению с другими матчами, игра была хорошая, – цитирует пресс-служба "Магнитки" Александрова. – Самое главное, была самоотдача у ребят. Все бились. Видно было, что у нас единый коллектив и все переживают за то, что сейчас происходит в команде, за то, что мы не набираем очки. Некоторые игры мы отдали бездарно, без характера, без эмоции, без всего. Сегодня у команды были эмоции, был характер. Надо отдать должное "Металлургу". В "Магнитке", конечно, Мозякин решает.

– Мозякин решает, но при этом три шайбы вы пропустили в меньшинстве. Хотя наверняка делали разбор того, как действовать против магнитогорцев в меньшинстве.

– Да, мы разбирали большинство "Металлурга", но мы просто не думали, что именно столько времени будет играть в меньшинстве. Мы знали, что будем играть в меньшинстве, потому что основа голов "Магнитки", особенно дома – реализация большинства. Но не думали, что настолько: два раза "три на пять".

– При счете 1:2 и 2:3 у "Адмирала" были шансы сравнять, а потом попытаться навязать свою волю на льду?

– Мы забивали голы, после этого поднимались эмоции у команды, ребята начинали нагнетать, и потом у нас вдруг следовало удаление, и команда уходила назад на два шага. Эмоции появлялись, мы брали инициативу в свои руки, но потом сразу нас остужали удалениями.

– В третьем периоде "Адмирал" очень много времени проводил в атаке, у Казакова был отличный момент для взятия ворот, но счет не изменился.

– Потому что было много игры "пять на пять", хотя на старте третьего периода мы "пять на четыре" играли, поэтому при равной игре играли ровно. Плюс "Магнитка" играла на победу, и поэтому действовала от обороны, а нам нужно было играть в атаке.