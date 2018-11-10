Виклунд вернулся в "Куньлунь"

"Куньлунь" объявил о заключении однолетнего двустороннего контракта со шведским защитником Тобиасом Виклундом. 32-летний игрок уже выступал за пекинский клуб в сезоне-2016/17. Кро мето, он защищал цвета "Автомобилиста", "Лады" и "Югры".

Всего Виклунд сыграл в 246 матчах регулярного чемпионата и набрал 81 (30+51) очко. В 14 матчах плей-офф на его счету 8 (2+6) очков.

Ранее Виклунд играз за немецкий "Кельнер Хайе". в 14 матчах он набрал 5 (0+5) очков.