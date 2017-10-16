Виклунд перешел в "Югру"

Бывший защитник "Куньлуня" Тобиас Виклунд стал игроком "Югры", информирует официальный сайт КХЛ.

Контракт с 31-летним шведом - односторонний до конца сезона. В прошлом сезоне Виклунд провел 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф и набрал 21 (5+16) очко.

"Югра" также расторгла контракт по соглашению сторон с защитником Игорем Гладуном. "Автомобилист" расторг односторонний контракт с нападающим Алексеем Симаковым и заключил с ним двустороннее соглашение на один сезон. Новокузнецкий "Металлург" обменял в "Авангард" вратаря Семена Хлебникова на защитников Егора Мажугу и Алексея Яценко.