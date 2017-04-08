Видео дня: Херсли порвал сетку пушечным броском

Защитник СКА Патрик Херсли забросил шайбу в первом матче финала Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" (5:4). Шайба после броска шведа влетела в верхний угол ворот Василия Кошечкина и порвала сетку.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА, следующая игра пройдет в Магнитогорске в понедельник.