17:50 8 апреля | ХОККЕЙ — КХЛ

Видео дня: Херсли порвал сетку пушечным броском

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Защитник СКА Патрик Херсли забросил шайбу в первом матче финала Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" (5:4). Шайба после броска шведа влетела в верхний угол ворот Василия Кошечкина и порвала сетку.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА, следующая игра пройдет в Магнитогорске в понедельник.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (3)
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novic

Любителю отдавать голевые сопернику место на лавке. Хватит ли решимости Знарку посадить бывшую звезду в запас? О ком это я? Да всё о нём, об Илье Муромце нашем. Сколько можно гадить, семнадцатый? Не позорь Харламова, игрок хренов.

23:46 8 апреля

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Хершикола зачёт!!!!!!!

20:05 8 апреля

kaduly

Я был уверен что это не реально. впечатляет.

18:37 8 апреля

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