Видео дня: Херсли порвал сетку пушечным броском

Защитник СКА Патрик Херсли забросил шайбу в первом матче финала Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" (5:4). Шайба после броска шведа влетела в верхний угол ворот Василия Кошечкина и порвала сетку.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА, следующая игра пройдет в Магнитогорске в понедельник.
novic
Любителю отдавать голевые сопернику место на лавке. Хватит ли решимости Знарку посадить бывшую звезду в запас? О ком это я? Да всё о нём, об Илье Муромце нашем. Сколько можно гадить, семнадцатый? Не позорь Харламова, игрок хренов.
23:46 8 апреля
740
Хершикола зачёт!!!!!!!
20:05 8 апреля
kaduly
Я был уверен что это не реально. впечатляет.
18:37 8 апреля