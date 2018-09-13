Вице-президент "Магнитки" Величкин предложил корреспонденту "СЭ" Шевченко побороться на руках. Видео

После матча "Авангард" - "Металлург" в подтрибунном помещении "Арены-Балашиха" вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин, недовольный освещением своей деятельности в клубе корреспондентом "СЭ" Алексеем Шевченко, остановился напротив него и захотел пообщаться.

Комиссар матча, начальник Департамента проведения соревнований Сергей Козлов, почувствовав, что разговор может перерасти в выяснение отношений, не пустил Величкина к Шевченко. Тогда вице-президент "Магнитки" предложил Шевченко "побороться на руках". Не получив ответа, Геннадий Иванович сказал: "Ты трус, ты никто".

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