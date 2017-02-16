Вице-президент "Лады": "Бюджет "Лады" в лучшем случае останется на уровне 600 миллионов рублей"

Министр спорта Самарской области, вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин сообщил, что бюджет клуба на текущий сезон составляет 600 миллионов рублей. По его словам, в лучшем случае он не претерпит изменений.

"Планов увеличить бюджет нет, думаю, в лучшем случае он останется в тех же рамках, что и сейчас, – 600 миллионов рублей, - приводит ТАСС слова Шляхтина. - Не могу сказать, сократится он или нет, эта тема еще не обсуждалась. Но у нас губернатор, который понимает все проблемы, поддерживает. Думаю, все будет хорошо".

На вопрос, нет ли у клуба желания привлекать в команду только собственных воспитанников, Шляхтин ответил:

"Мы идем к этому, и мы всегда шли этим путем, но, понимаете, команда третий год в КХЛ. Если вы помните, все было практически развалено, когда команда вышла из этого турнира, и детско-спортивная школа практически перестала давать своих воспитанников. Сейчас у нас построена новая арена, на которой два льда, в прошлом году сдали еще один каток, то есть с площадками проблем нет. Школу возродили тоже, но ребята же должны вырасти, это не быстро происходит".

Напомним, "Лада" была исключена из состава участников КХЛ в мае 2010 года, так как клуб не предоставил в установленные сроки документов, подтверждающих обеспечение финансирования основной команды. Вновь выступать в лиге тольяттинцы начали с сезона-2014/15.