Вице-президент КХЛ: "Проект календаря лиги получился сбалансированным"

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский считает, что проект календаря лиги на следующий сезон получился сбалансированным. Он также отметил, что Олимпийские игры стали одним из главных факторов, повлиявшим на составление календаря.

Регулярный чемпионат КХЛ будет приостановлен на время проведения Олимпийских игр-2018, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Официальная презентация календаря состоится 12 июля.

– Высокая загрузка арен и Олимпийские игры – это два главных фактора, которые оказали влияние на процесс составления календаря следующего сезона, – приводит официальный сайт КХЛ слова Кобылянского. – У некоторых клубов число дней, когда арены принимают другие мероприятия, достигает от одного до трех месяцев. Считаю, что при данных объективных ограничениях и обстоятельствах проект календаря получился сбалансированным, поскольку мы учли большинство пожеланий, поступивших от участников чемпионата.

Хотел бы поблагодарить клубы за конструктивный подход во взаимодействии с лигой. Осталось согласовать последние детали, и финальная версия календаря будет официально опубликована.

Чемпионат КХЛ будет приостановлен на время Олимпиады-2018