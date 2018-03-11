Вице-президент "Амура": "Принципиальное согласие на то, что Мартемьянов остается, у нас есть"

Вице-президент "Амура" Александр Филиппенко сообщил, что клуб достиг принципиальной договоренности с главным тренером команды Андреем Мартемьяновым о том, что он продолжит работу в следующем сезоне.

"Амур" впервые с 2012 года вышел в плей-офф КХЛ, а также одержал первую в истории клуба победу в розыгрыше Кубка Гагарина, но в итоге уступил в первом раунде плей-офф казанскому "Ак Барсу" (1-4).

- У тренера есть желание работать здесь, осталось договориться об условиях, - цитирует Филиппенко "РИА Новости". - Принципиальное согласие на то, что Мартемьянов остается в "Амуре", у нас есть. В прошлом году человеку доверили, дали шанс, и он его реализовал. Как профессионал он в полном порядке и по человеческим качествам - тоже. Мы стараемся следить за тем, чтобы здесь был хороший коллектив, и с Мартемьяновым это удается.

Сезон удачный, конечно, - заметил собеседник агентства. - Это результат планомерной клубной работы, во главе которой стоит великий в прошлом хоккеист, президент "Амура" Александр Могильный. Я обычно говорю просто: каков поп, таков и приход. Все находятся на своих местах, каждый делает свое дело.

Возможно, вы заметили атмосферу в коллективе, она на 100% рабочая. Причем это касается не только самой команды, но и сотрудников клуба. Каждый из них сам хочет идти на работу, делает свое дело и днем, и ночью, хотя никого мы об этом не просим. Исходя из тех возможностей, которые у нас есть, мы достигли очень хорошего результата, на мой взгляд.