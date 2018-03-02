Вице-президент "Амура" - о поражении "Сибири": "В КХЛ договорных матчей нет"

Вице-президент "Амура" Александр Филиппенко отметил, что КХЛ является бескомпромиссной лигой. Так руководитель хабаровского клуба отреагировал на результаты матча "Сибирь" - "Трактор" (1:4). Поражение новосибирской команды позволила "Амуру" выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

- Хочется поблагодарить игроков "Трактора" за тот красивый хоккей, который они показывали, - приводит "Р-Спорт" слова Филипенко. - Этот результат говорит о бескомпромиссности в лиге. Нет договорных матчей, никто не занимается чепухой, все профессионально относятся к делу. Так и должно быть. Считаю, что это очень важно.

Многие думали, что в нашем дальневосточном дерби уже все предрешено, не будет никакой борьбы. Но Владивосток показал характер и обыграл "Амур" в решающем матче. "Трактор" показал характер. За это и любят хоккей.

В прошлом году, когда мы играли с "Сибирью", уже никто не ждал, что мы можем их обыграть. Мы победили в Новосибирске и в итоге "Адмирал" попал в плей-офф, что говорит о бескомпромиссности в лиге. Тогда тоже говорили, что все предрешено. Но мы обыграли "Сибирь" и в плей-офф прошел "Адмирал", у которого, казалось, не было уже шансов.

Все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ