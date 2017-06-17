ВФСО "Динамо" ведет переговоры с игроками в индивидуальном порядке

Пресс-секретарь Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Эржена Ищенко заявила, что организация ведет переговоры с хоккеистами в индивидуальном порядке. Ранее сообщалось, что игроки отказываются продлевать соглашения с клубом, пока не выплачены все долги.

– Переговоры с игроками в настоящее время ведутся в индивидуальном порядке, – цитирует "Р-Спорт" Ищенко.

Ранее стало известно, что центральный совет ВФСО "Динамо" окончательно забрал в свои руки управление хоккейным клубом. Команда примет участие в чемпионате КХЛ, однако пока непонятно, кто будет выступать в ее составе. Предыдущий хозяин клуба – юридическое лицо АНО "Динамо", возглавляемое Андреем Сафроновым, должно игрокам около 800 миллионов рублей. Новый хозяин – ООО "Динамо" не собирается выплачивать долги хоккеистам, а те, в свою очередь – выступать за клуб, пока не заплатят причитающееся за предыдущий сезон.

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