ВФСО "Динамо": руководство хоккейного клуба письмом ветеранов пытается снять с себя ответственность

Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" ответило на открытое письмо ветеранов, адресованное министру спорта РФ Павлу Колобкову, президенту ФХР Владиславу Третьяку и главе КХЛ Дмитрию Чернышенко. Ветераны клуба в письме утверждают, что хоккейный клуб находится на грани банкротства, а спонсорские средства остаются на счетах совета ВФСО и не доходят до игроков.

"Нам очень жаль, что руководство АНО "Хоккейный клуб "Динамо" использует ветеранов, чтобы снять с себя ответственность за сложное экономическое положение клуба. В ближайшее время жизнь все расставит по своим местам", - говорится в заявлении пресс-службы ВФСО "Динамо".