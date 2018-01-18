17:28 | Хоккей — КХЛ

Вей подписал контракт с "Цюрихом" до конца сезона

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"Цюрих" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Линденом Веем. Соглашение с игроком рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что сегодня "Барыс" расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию сторон. Казахстанский клуб не взял канадца на последний выезд команды. 26-летний форвард является лучшим бомбардиром астанинцев – в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 52 (17+35) очков.

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