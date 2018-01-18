Вей подписал контракт с "Цюрихом" до конца сезона

"Цюрих" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Линденом Веем. Соглашение с игроком рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что сегодня "Барыс" расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию сторон. Казахстанский клуб не взял канадца на последний выезд команды. 26-летний форвард является лучшим бомбардиром астанинцев – в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 52 (17+35) очков.