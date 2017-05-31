Ветераны "Динамо": "Спонсорские средства не доходят до "Динамо"

Ветераны московского "Динамо" обратились с открытым письмом к министру спорта РФ Павлу Колобкову, президенту ФХР Владиславу Третьяку и президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко с просьбой помочь клубу, который находится на грани банкротства.

Открытое письмо



Мы, ветераны Хоккейного "Динамо" крайне обеспокоены судьбой нашего клуба. Тот вид спорта, которому мы отдали свое здоровье и молодость, где прошли школу жизни и где ковали победы для славы отечественного хоккея, отныне в обществе "Динамо" находится под угрозой исчезновения!



После ухода Аркадия Романовича Ротенберга с поста Президента нашего клуба начались проблемы с финансированием и стала сбоить тщательно выстроенная финансовая система. Что в конечном счете и привело к нынешней плачевной ситуации. Команда переходила из сезона в сезон с большим трудом, закрывая все свои долговые обязательства. И связано такое бедственное положение не с тем, что спонсорские деньги расходуются направо и налево, а с тем, что выстраивается правильная и нужная хоккейная вертикаль, на развитие которой и уходит основная часть финансирования. Клубы с короткой историей не сильно-то и задумываются о будущем, им важно получить результат здесь и сейчас, и совершенно неважно, сколько придется потратить для этого денег на контракты игроков и что произойдет с клубом уже через пару лет, на дне какой пропасти забвения он окажется…



У нас всегда было по-другому. Огромное значение в "Динамо" придают воспитанию и "огранке" талантливых мальчишек – учеников СДЮШОР имени Аркадия Ивановича Чернышова, интеграции выпускников школы в молодежный, а затем и во взрослый хоккей. На протяжении последних двух лет именно наши воспитанники чаще всего привлекались для выступлений за первую команду, а в этом году команда "Динамо Балашиха", практически полностью состоящая из молодых ребят и вчерашних "сдюшоровцев", сумела выиграть Кубок Братины, завоевав чемпионство в упорнейшей борьбе. Такая выстроенная и, что самое главное, работающая хоккейная вертикаль существует только в нашем клубе.



При этом, не оставлены без внимания и мы, ветераны, которые ковали славу советского, а затем и российского хоккея. Мы регулярно проводим встречи с молодежью, не пропускаем практически ни одно мероприятие клуба и посещаем все хоккейные матчи. У нас отличная ветеранская организация, в которой все друг друга поддерживают. Есть у нас и медицинская поддержка – руководители хоккейного клуба организовывают для нас обследование и лечение в том же медицинском центре, где восстанавливаются игроки первой команды.



Ну а на сегодняшний день, хоккейное "Динамо" оказалось на грани банкротства. И вовсе не потому, что исчезли спонсоры или деньги от них оказались разворованы. Нет, средства по-прежнему поступают, но отчего-то они остаются на счетах Центрального Совета ВФСО "Динамо", и к хоккеистам не попадают. Центральный совет, вместо того, чтобы заботиться о развитии и поддержке такого массового и популярного вида спорта как хоккей, делает все для того, чтобы его попросту угробить. Сознательный шаг для того, чтобы "прибрать" хоккей в свои руки. Ведь уже через пару недель игроки будут иметь полное право требовать расторжения контракта из-за невыплаты зарплаты. Вот тут-то и объявится новый клуб – ООО "ХК Динамо Москва" – детище Центрального совета. Полтора года назад ЦС уже получил возможность поруководить футбольным клубом, и добился только того, что клуб, за всю свою историю не покидающий элитный дивизион футбольного чемпионата вылетел в высшую лигу с невероятными долгами. В 2010 году, Центральный совет "Динамо" уже руководил хоккеем и доуправлялся фактически до банкротства. Если бы не подоспевшая помощь от МВД и слияние ХК МВД с "Динамо", то на этом история Великого клуба и вовсе бы оказалась законченной.



ЦС ВФСО "Динамо" зачем-то сменил руководство базы хоккейного клуба и поставил руководить непонятную управляющую компанию. Может быть и игроков команды, которые иногда приезжают тренироваться скоро перестанут пускать на территорию? И если раньше мы, ветераны "динамовского" движения, приходили сюда как к себе домой, то теперь сложно представить даже, что нам нужно сделать, чтобы зайти на территорию. А ведь в свое время, эта база была построена по приказу председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова специально для хоккеистов московского "Динамо". Нельзя развивать бизнес на спортивной базе



Уважаемые Павел Анатольевич, Владислав Александрович и Дмитрий Николаевич! Мы очень надеемся на Вашу помощь и конструктивное вмешательство, потому что если оставить ситуацию как есть, то впервые в своей истории легендарный хоккейный клуб, который золотой нитью проходит сквозь всю историю отечественного хоккея, будет вынужден сняться с соревнований и отказаться от участия в Континентальной Хоккейной Лиге. Мы уже не можем молча смотреть на то, что происходит и вынуждены обратиться к Вам и ко всей спортивной общественности за помощью!



Ветераны ХК "Динамо" (Москва)