Вестерлунд присоединился к "Салавату Юлаеву"

Новый главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд прибыл в Уфу. По словам наставника, он хочет познакомиться с условиями и персоналом клуба. Контракт с 59-летним специалистом рассчитан на два года.

- Большая честь для меня и моей команды быть здесь, работать с уфимским клубом, - приводит слова Вестерлунда клубное телевидение. - Я ценю то, что в Уфе и России много школ и талантливых игроков. Мы собираемся познакомиться с людьми, с которыми нам предстоит работать. Посмотрим на тренировочные условия, раздевалки и прочие вещи, чтобы понимать, с чего стартовать в начале июля.

Я прилетел с двумя помощниками – это Ханну Вирта и Янне Койвисто, тренер по физподготовке. Для него очень важно посмотреть, какие условия и оборудование мы здесь имеем, чтобы подготовиться к началу тренировочного процесса.