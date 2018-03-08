Вестерлунд - об авторе победного дубля Майорове: "Он просто играл на пятаке"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд остался доволен тем, как его команда провела четвертый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина против "Авангарда" (4:2). Победу уфимцам принес дубль Максима Майорова.

- Подготовка играет большую роль в плей-офф и сегодня наша команда показала себя очень хорошо. За это я ей благодарен. Идет соперничество, и оно продолжается.

- Вчера вы сказали, что Скривенс не готов играть на сто процентов. на сколько процентов он сыграл сегодня?

- Достаточно.

- Вчера вам задавали вопрос по поводу центра Бурдасова и Ткачева. Сегодня были изменения, сыграл Майоров, оформил дубль. Насколько сложно было решиться на этот шаг? Он ведь не центральный нападающий.

- Вчера вы задали хороший вопрос, и мы подумали на эту тему. Майорову было не так легко перестроиться, но он просто играл на пятаке - то, что нужно было этой тройке.

- В концовке регулярного чемпионата казалось, "Салават" стал играть в прагматичный хоккей. Но в серии с Омском снова большие счета. С чем это связано и насколько вас это устраивает?

- Каждая игра - она разная. Как вчера говорили - обе команды хорошо играют в нападении. Мы пытаемся сыграть хорошо и в защите. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

Следующий матч серии "Салават Юлаев" - "Авангард" состоится в Уфе 10 марта. Последующие игры запланированы на 12 и 14 марта (последняя из них - если понадобится).