Весной Лехтеря мог перейти в "Салават Юлаев". Сейчас финна подозревают в сбыте наркотиков

Сегодня финские СМИ сообщили о том, что экс-форвард "Локомотива" и "Сибири", а сейчас игрок "Филадельфии" Йори Лехтеря подозревается в участии в сбыте кокаина.

По информации "СЭ", весной нападающий мог покинуть НХЛ - им интересовался "Салават Юлаев". Однако после ухода из клуба главного тренера Эркки Вестерлунда кандидатура финна уже не рассматривалась.

Лехтеря выступал в КХЛ с 2010 по 2014 год, после чего перебрался в "Сент-Луис". За "Блюз" он отыграл три сезона, а с 2017 года защищает цвета "Флайерз".

Всего в КХЛ на счету хоккеиста 178 матчей и 153 (55+98) очка в регулярном чемпионате и 31 матч и 11 (0+11) очков в плей-офф. В НХЛ он провел 280 матчей, набрав 108 (33+75) очков в "регулярке" и отметился 17 (4+13) очками в 39 играх Кубка Стэнли.