Веселое интервью Прохоркина про подготовку к сезону и ЧМ-2018. Видео

Нападающий СКА Николай Прохоркин рассказал, что готовился к сезону с футболистами, а также поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу.

- Бегаю, в мячик играю, - приводит слова Прохоркина пресс-служба СКА.

- Предсезонку с футболистами проходишь?

- Ну да. Несколько недель, получается.

- Зидан?

- Ну да. И Платини приходит. Все там есть.

- На самом деле это третий дивизион?

- На самом деле – да. Это мои друзья. В Братиславе в третьем дивизионе играют. Наверное, выиграли уже, не помню. Поэтому перейдут во второй. Удачи им. С ними очень интересено тренироваться.

- Опиши чемпионат мира.

- Невероятный чемпионат мира получился. Всего лишь одна игра, в которой не забили голы. Был на двух матчах. Мне очень понравилась атмосфера. Первый раз на футболе был, мне очень понравилось. На Россию сходить не получилось. Нет слов, чтобы описать игру сборной. Когда Акинфеев отбил пенальти, я всю кухню на коленях проехал, орал.