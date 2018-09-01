Верстиг все же перейдет в "Авангард"

"Авангард" в Инстаграме предлагает болельщикам отгадать имя нового игрока команды.

- С помощью эмодзи мы зашифровали один из фактов о нашем новичке, которого скоро объявим. Кто же он? - говорится в сообщении.

Публикация от Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside) 31 Авг 2018 в 10:30 PDT

Судя по всему, речь идет о двукратном обладателе Кубка Стэнли в составе "Чикаго" Крисе Верстиге. Ранее сообщалось, что канадский форвард отказался от переезда в Россию по семейным обстоятельствам.

Дело в том, что "060910" в ребусе "Авангарда" - это 9 июня 2010 года в американской манере записи дат. В тот день Верстиг выиграл свой первый Кубок Стэнли. У 32-летнего игрока даже есть татуировка на правой руке с данной датой.

По данным "СЭ", это действительно он.

В прошедшем Верстиг выступал за "Калгари". В 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (3+5) очков.

Всего в НХЛ он провел 643 матча и набрал 358 (149+209) очков. В плей-офф у него 93 матча и 48 (18+30) очков.