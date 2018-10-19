Величкин подтвердил, что "Магнитка" подпишет лучшего снайпера чешской лиги

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин объяснил причины отказа от услуг Войтека Вольски и рассказал о подписании нового легионера – лучшего снайпера чешского чемпионата Михала Булиржа.

– Войтек – отличный человек, и принес клубу много хорошего, – заявил Величкин. – Но хоккей – это бизнес и работа. Всегда трудно делать выбор. Сегодня мы строим команду, у нас свое видение легионера совместно с тренерским штабом. Основными факторами были возраст и возможность продления контракта.

– Михала Булиржа давно ведете?

– А вы уже все знаете (улыбается). Скорее всего, подпишем его в ближайшее время. Из-за травмы Неколенко понадобился еще один центр, но место для легионера нужно было освободить. Ведем этого центрального нападающего давно, был вариант подписать еще в прошлом сезоне. Булиржа знает наш главный тренер – работал с ним в сборной Чехии. Контракт с ним будет очень экономичным, по соотношению цена-качество приемлемо для клуба. Кто-то выстреливает в 20 лет, а кто-то в 27. Надеемся, звездный час Михала наступит в нашем клубе.

В нынешнем сезоне 27-летний Булирж набрал 16 (13+3) очка в 11 матчах Экстралиги за "Либерец". (Евгений Белоусов)