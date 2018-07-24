Величкин - о возвращении Кулемина: "Бред, который читаешь про сумасшедшие зарплаты в КХЛ, невозможно воспринимать"

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин прокомментировал возвращение в клуб нападающего Николая Кулемина. Форвард защищал цвета "Магнитки" с 2005 по 2008 год и в период локаута в сезоне-2012/13. С 2008 по 2018 год он играл в НХЛ в "Торонто" и "Айлендерс", а этим летом вернулся в команду.

- Появилась такая возможность – почему бы и не вернуть? - цитирует официальный сайт "Металлурга" Величкина. - Играл бы дальше Коля в Северной Америке – мы также бы болели и переживали за него. Но раз так сложилась ситуация, мы обо всем спокойно договорились. Причем никто не принимал каких-то сверхусилий. Сегодня некоторые журналисты пытаются увести разговоры о хоккее, о мастерах хоккея, которые возвращаются в Россию играть, в некую финансовую плоскость. И тот бред, который иногда читаешь в СМИ про сумасшедшие зарплаты, невозможно воспринимать. Пусть дальше пишут. Пусть и Коля почитает, сколько ему приписывают в зарплатах – какие цифры и суммы. Или пусть те хоккеисты за океаном, которые прочтут подобные заметки, думают, что в КХЛ так платят и пусть едут играть в Россию.