Вели-Матти Савинайнен: "Для меня большая честь стать одним из первых легионеров "Югры"

Нападающий "Югры" Вели-Матти Савинайнен, в минувшем сезоне выступавший за "Таппару", в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что вернулся в Ханты-Мансийск ради развития. По словам форварда, который играл за "мамонтов" с 2013 по 2014 год, для него является большой честью стать первым легионером команды после двухлетнего перерыва.

- Почему вы приняли решение вернуться в "Югру"? - вопрос Савинайнену.

- Я думаю, для меня - это хорошая возможность развиваться. К тому же я хорошо отношусь к "Югре" и хочу помочь команде достичь успехов. Приятно вернуться в клуб, который ты уже хорошо знаешь. Я рад этому. С того времени, как я играл в "Югре", у меня остались только хорошие воспоминания от этой команды и города.

- Вы знали, что "Югра" два сезона играла без легионеров?

- Да, я был в курсе. Время от времени я следил за чемпионатом КХЛ и конкретно за "Югрой". Для меня большая честь стать одним из первых легионеров после такого перерыва.