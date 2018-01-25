Вайсфельд – об увольнении: "Удивлен решением "Салавата"

Бывший генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд, освобожденный от исполнения обязанностей утром 25 января, рассказал "СЭ" о причинах ухода из клуба. По словам 57-летнего специалиста, решение руководства его удивило.

– О решении руководства клуба узнал только сегодня утром, – сообщил Вайсфельд. – Сам удивлен. Объяснение было таким: "В связи с изменением вектора развития клуба". Никакой другой информацией не обладаю.

– Готовы к новой работе уже в этом сезоне?

– Естественно. Отдыхать мне не надо – я готов работать. Будут предложения – буду рассматривать.

Напомним, что 57-летний функционер возглавил менеджмент "Салавата Юлаев" в сезоне-2015/16. За свою карьеру он успел поработать в качестве генменеджера в "Ладе", новокузнецком "Металлурге" и "Автомобилисте". Также он был генеральным директором "Атланта", работал телекомментатором и хоккейным арбитром. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Салават Юлаев" расторг контракт с Вайсфельдом