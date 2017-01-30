Вайсфельд хотел бы остаться в "Салавате Юлаеве"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд хотел бы остаться в клубе, однако переговоров по новому контракту пока не ведет. По его словам, это будет зависеть от решения руководства уфимцев.

- Я хотел бы остаться в "Салавате", но это зависит от руководства, - приводит ТАСС слова Вайсфельда. - Переговоров по новому контракту пока не веду.

По словам Вайсфельда, клуб не будет торопиться в переговорах о новом соглашении с финским нападающим Теему Хартикайненом. Контракт игрока рассчитан до конца этого сезона.

- С контрактом Хартикайнена нет смысла торопиться, он будет ограниченно свободным агентом, и у нас будет возможность для маневра, - продолжил Вайсфельд. - Если кто-то сделает ему предложение лучше, чем "Салават", то мы повторим, если сочтем необходимым.