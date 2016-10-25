22:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Василий Стрельцов: "Победа "Лады" над "Югрой" - как глоток свежего воздуха"

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Нападающий "Лады" Василий Стрельцов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (4:3) сравнил успех с глотком свежего воздуха. По словам форварда, в каждой встрече команда старается играть до конца, вне зависимости от того, ведет или уступает в счете.

– Победа сегодня очень много значит для нас в плане морали, – приводит "Р-Спорт" слова Стрельцова. – После трех поражений подряд она как глоток воздуха, добавит позитива при подготовке к следующим матчам. Мы стараемся в каждой встрече играть до конца, независимо от того, ведем мы в счете или проигрываем. В первом периоде как-то не вошли в игру, но после успокоились и смогли показать свой хоккей. Может быть, на нас сказался поздний перелет из Загреба.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161025/1111327827.html

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