Василий Стрельцов: "Победа "Лады" над "Югрой" - как глоток свежего воздуха"

Нападающий "Лады" Василий Стрельцов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (4:3) сравнил успех с глотком свежего воздуха. По словам форварда, в каждой встрече команда старается играть до конца, вне зависимости от того, ведет или уступает в счете.

– Победа сегодня очень много значит для нас в плане морали, – приводит "Р-Спорт" слова Стрельцова. – После трех поражений подряд она как глоток воздуха, добавит позитива при подготовке к следующим матчам. Мы стараемся в каждой встрече играть до конца, независимо от того, ведем мы в счете или проигрываем. В первом периоде как-то не вошли в игру, но после успокоились и смогли показать свой хоккей. Может быть, на нас сказался поздний перелет из Загреба.