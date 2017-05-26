Василий Филипенко: "Захаркин не требует кардинальной смены состава "Югры"

Генеральный директор "Югры" Василий Филипенко заявил, что перед новым главным тренером команды Игорем Захаркиным стоит задача выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Также руководитель отметил, что специалист готов работать с игроками и не требует смены состава.

– Какие задачи ставите перед Захаркиным?

– Выйти в плей-офф – это как минимум, – сказал Филипенко. – Поработав какое-то время, мы сможем говорить и о дальнейших планах. С ним я вижу хорошие перспективы "Югры". Известно, что по сравнению с топовыми клубами, у нас бюджет невелик, но нам под силу показать хороший результат.

– Насколько сильно изменится команда к новому сезону?

– Готовить состав команды – обязанность главного тренера, Захаркин сейчас активно работает с генеральным менеджером, и они друг друга хорошо понимают. Тренер – человек, несущий ответственность за результат, и формирование состава – его прерогатива. Мы со своей стороны будем стараться все реализовать. Захаркин не требует кардинальной смены состава. На днях заключили контракт с вратарем Ильей Проскуряковым, у него хорошие показатели, плюс – он сургутянин, наш, с округа! А значит и болельщиков на трибунах прибавится.