Василий Филипенко: "Не все игроки "Югры" были готовы к стилю Разина"

Генеральный директор "Югры" Василий Филипенко заявил, что игрокам команды было тяжело адаптироваться к походам разных специалистов на протяжении сезона. В минувшем сезоне клуб из Ханты-Мансийска сменил трех тренеров – начинал работу с командой Павел Езовских, затем работали Андрей Соколов и Андрей Разин.

– Надежды возлагали на Андрея Соколова, но он не справился, – цитирует сайт КХЛ Филипенко. – Наверное, это было самое серьезное разочарование. Были явные проблемы с игрой в большинстве. С приходом Андрея Разина мы этот компонент подтянули. Команда стала играть более агрессивно и быстро. Но результата добиться все же не удалось. Мы потом разговаривали с Андреем Владимировичем о том, что в каких-то ситуациях могли сделать по-другому. Но все это прерогатива тренерского штаба. Все знают, что Разин – резкий тренер, не все игроки были готовы к его стилю. Хоккеистов мы тоже понимаем, они все люди и им было тяжело адаптироваться к разным тренерским подходам в течение сезона.