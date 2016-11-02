Василий Демченко: "Игроки "Трактора" поговорили друг с другом и это дало результат"

Вратарь "Трактора" Василий Демченко подчеркнул, что откровенный разговор в раздевалке помог команде прервать неудачную серию в регулярном чемпионате КХЛ. Челябинцы после 26 матчей "регулярки" занимают пятое место в Восточной конференции, набрав 42 очка. В октябре у "Трактора" была серия из шести поражений в семи матчах

- После поражения от "Амура" мы сели все вместе и поговорили, нашли, что нам мешало играть, - приводит "Р-Спор" слова Демченко. - Договорились выкладываться, все друг за друга. И это дало результат. Что мешало? И игровые моменты, и "бытовуха". Но подробно рассказывать не буду, это должно остаться в команде. Да, разговор был немножко на повышенных тонах.

Никакого вызова из "Аризоны" не было, а у меня есть сезон здесь. Поэтому все мои мысли о "Тракторе". Доиграю сезон, потом посмотрим. Затрудняюсь ответить, насколько "Аризона" - ближайшая перспектива. Желание есть, но из-за желания ехать в никуда и начинать все сначала... Тем более, Челябинск - мой родной город, мне очень хочется здесь жить.