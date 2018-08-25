Василий Демченко: "Агент говорит, что в "Аризоне" меня ждут"

Голкипер "Трактора" Василий Демченко в интервью "СЭ" заявил, что "Аризона"​ ждет его. Вратарь дважды ездил в тренировочный лагерь американского клуба.

– Про НХЛ я тоже думаю, - отметил Демченко. - Ездил же в "Аризону" в лагерь. Все понравилось. Не знаю, правда, ждут ли они меня еще. Тем более – я контракт продлил в прошлом году. "Койоты" связь со мной недержат. Но агент говорит, что они все-таки ждут.

– Вы себя к НХЛ как-то готовите? Изучаете ли игру условного Бобровского? Учите ли английский.

– Учу понемногу. А смотреть за другими – не люблю. Пытаюсь играть по-своему. Так, как мнеудобно. Так, как я могу и люблю. За кем-то повторять я не собираюсь. Вот свои видео разбираю —после каждой игры все моменты пересматриваю. (Игорь ЕРОНКО)

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