Василий Даниленко попадает на игру "Сибири" благодаря Ожиганову

Известно, что "Сибирь" помогает Василию Даниленко, юноше с ДЦП, который живет полноценной жизнью, несмотря на недуг. Новосибирцы подписывали однодневный контракт с Василием, проводили его на тренировки и финансово помогают с лечением.

Сейчас Василий в Москве. Он был на двух матчах ЦСКА и очень хотел попасть на игру столичного клуба против любимой "Сибири". Но Даниленко мог и не посетить матч, так как возникли сложности с обменом билетов. Он должен был улететь домой 12 января.

Узнав про это, защитник армейского клуба, бывший хоккеист "Сибири" Игорь Ожиганов купил Даниленко новые авиабилеты, чтобы парень посетил игру, на которую ему очень хотелось попасть. В пятницу Василий придет на встречу армейской команды против новосибирцев. (Алексей ШЕВЧЕНКО)