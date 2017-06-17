Василевский предложил "Салавату" обратить внимание на Гудлевскиса

К бывшему голкиперу "Тампа-Бэй" Кристерсу Гудлевскису проявляют интерес ряд клубов Европы, сообщает Hokeja Blogs‏. Напомним, что у 24-летнего вратаря сборной Латвии истек контракт с клубом.

Основной вратарь "Тампы" Андрей Василевский порекомендовал своей бывшей команде "Салавату Юлаеву" обратить внимание на Кристерса. Латыш в минувшем сезоне провел 37 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, в среднем пропускал по 2,65 шайбы за игру при проценте отраженных бросков 89,7.