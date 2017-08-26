Варнаков выбыл на месяц, Игнатушкин - на полтора

Нападающий московского "Динамо" Михаил Варнаков выбыл на месяц из-за травмы руки, сообщает "Р-Спорт". Также из-за повреждения полтора месяца пропустит форвард Игорь Игнатушкин.
Оба игрока получили травмы в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:6). В лазарете московского клуба уже находятся вратарь Александр Шарыченков, защитник Яков Рылов, форварды Михаил Анисин и Иван Игумнов.
Игнатушкин и Варнаков в двух матчах этого сезона отдали по голевой передаче.
- КХЛ
- ЦСКА (хоккей)
- Динамо Москва (хоккей)
- Михаил Варнаков-мл. (хоккеист)
- Яков Рылов
- Михаил Анисин
- Игорь Игнатушкин
- Александр Шарыченков
- Иван Игумнов
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