Варнаков выбыл на месяц, Игнатушкин - на полтора

Нападающий московского "Динамо" Михаил Варнаков выбыл на месяц из-за травмы руки, сообщает "Р-Спорт". Также из-за повреждения полтора месяца пропустит форвард Игорь Игнатушкин.

Оба игрока получили травмы в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:6). В лазарете московского клуба уже находятся вратарь Александр Шарыченков, защитник Яков Рылов, форварды Михаил Анисин и Иван Игумнов.

Игнатушкин и Варнаков в двух матчах этого сезона отдали по голевой передаче.