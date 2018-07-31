Варианты с обменом Шумакова – "Авангард" или "Локомотив"

Основными претендентами на обмен нападающего ЦСКА Сергея Шумакова являются "Авангард" и "Локомотив".

25-летний форвард армейцев не поехал с командой на выезд и тренируется отдельно, требуя у руководства клуба обмена. По словам самого Шумакова, причиной отстранения от команды стало нарушение режима во время плей-офф. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

​"Дело в весеннем нарушении режима и его последствиях".

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