Валерий Зелепукин: "Ждем от Торгаева запросов по игрокам"

Генеральный менеджер "Северстали" Валерий Зелепукин прокомментировал "СЭ" расторжение контракта с американским форвардом Заком Бойчаком и поделился ближайшими планами по комплектованию череповецкой команды.

- Бойчак - качественный игрок, но не смог себя проявить в полной мере - заявил Зелепукин. Эштон и ряд других игроков получили травмы, так что причиной такого выступления Зака стала целая честь случайностей и закономерностей.

- Кандидатов ему на замену определили?

- Мы будем равняться на нашего исполняющего обязанности главного тренера. Он передает ребята свою хоккейную философию, и по его требованиям мы будем подбирать качественных игроков, которые уложатся в рамки нашего бюджета. Пока Торгаеву нужно время, чтобы понять, что нужно команде. Ждем от него запросов на игроков и будем работать в этом направлении.

- Когда Торгаев может быть утвержден в должности?

- Это лучше у руководства спросить. Пока он не главный тренер, а исполняющий обязанности, и это всем сказано.

Напомним, что 52-летний Торгаев был назначен временным наставником "Северстали" после вчерашнего увольнения Александра Гулявцева, возглавлявшего череповчан с лета 2016 года. (Евгений Белоусов)

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